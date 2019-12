2021-ci ildə smartfonlara alternativ təqdim ediləcək

Uzun müddət istifadəçilər arasında populyar olan smartfonlar mobil bazardakı mövqeyini tezliklə tərk etməyə hazırlaşmır. "Qualcomm" şirkətinin prezidenti Kristiano Amon isə başqa fikirdədir. O deyib ki, 2 il sonra artıq digər qabaqcıl qurğular təqdim ediləcək.

Milli.Az ictnews.az-a istinadən bildirir ki, çip istehsalçısının sözlərinə görə, görünüşü ilə adi eynəklərdən seçilməyən "ağıllı" eynəklərin geniş istifadəsinə 2 il qalır. Perspektivdə "sosial təcrübəni dəyişdirəcək gələcəyin qurğuları" insanların identifikasiyası, bulud xidmətlərinə qoşulmaqda və sosial şəbəkələrdə axtarış üçün istifadə etmək mümkün olacaq. Belə qurğular, həmçinin video konfranslarda iştirak üçün də əlverişlidir: zəng edən şəxsin avatarı istifadəçinin gözü qarşısında nümayiş etdiriləcək.

"Onlar smartfonları əvəz etməyəcək, amma sizin tamamilə başqa qurğunuz olacaq. Eynəyin təkamülü haqqında düşünün" - "Qualcomm" şirkətinin prezidenti jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

