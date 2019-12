Rusiya Premyer Liqasında 19-cu tura start verilib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan milli komandasının hücumçusu Ramil Şeydayevin şərəfini qoruduğu Moskva "Dinamo"su bu turda səfərdə "Zenit"lə qarşılaşıb və 0:3 hesabı ilə uduzub.

R.Şeydayev bu görüşü də ehtiyat oyunçular skamyasından izləyib.



Qeyd edək ki, Moskva təmsilçisi 24 xalla 16 komanda arasında 7-ci pillədə qərarlaşıb, "Zenit" isə 45 xalla 1-cidir.



