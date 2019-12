İtaliya A seriyasında 15-ci tura start verilib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, ilk oyun günündə 1 matç keçirilib. Lider "İnter" doğma meydanda "Roma" ilə qarşılaşıb. Matç qolsuz bərabərliklə başa çatıb.

"İnter" 38 xalla 1-ci,"Yuventus" 36 xalla (14 oyun) 2-ci, "Latsio" 30 xalla (14 oyun) 3-cü, "Roma" isə 29 xalla 4-cüdür.

Milli.Az

