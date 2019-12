Abşeron rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Xırdalan şəhərində, 2 saylı orta məktəbdə 2002-ci il təvəllüdlü Seyidov Xalid Namiq oğlu naməlum şəxslərlə mübahidə zəminində bıçaqlanıb.

Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisə ilə bağlı Abşeron Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

Milli.Az

