“Lill” evdə, “Lion” səfərdə qələbə qazanıb

Fransa Liqa1-də XVII tura start verilib.

Milli.Az apasport.az-a istinadən bildirir ki, turun ilk günündə iki qarşılaşma baş tutub.

"Lill" öz meydanında "Brest"i qəbul edib. Ev sahiblərinin vurduğu bir qol həlledici olub.

"Lion" isə səfərdə "Nim"lə görüşüb. Autsayder iddialı qonaqların qarşısında aciz qalıblar. Nəticədə Lionun eyniadlı təmsilçisi böyükhesablı qələbəyə sevinib.

Qeyd edək ki, tura dekabrın 8-də yekun vurulacaq.

Fransa Liqa1

XVII tur

6 dekabr

"Lill" - "Brest" - 1:0

Osimhen, 16

"Nim" - "Lion" - 0:4

Depay, 16 (pen.), 64, Auar, 71, Andersson, 79

