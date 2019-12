“Ayntraxt” məğlubiyyətdən qaçıb

Almaniya Bundesliqasında XIV tur başlayıb.

Milli.Az apasport.az-a istinadən bildirir ki, turun ilk günündə bir oyun keçirilib.

"Ayntraxt" öz meydanında "Herta" ilə görüşüb. Frankfurt təmsilçisi matçın favoriti olsa da, çətin duruma düşüb. Belə ki, berlinlilər səfərdə iki top üstünlüyü qazana bilib. "Ayntraxt" çətinliklə də olsa, məğlubiyyətdən qaçıb.

Qeyd edək ki, tura dekabrın 8-də yekun vurulacaq.

Almaniya Bundesliqası

XIV tur

6 dekabr

"Ayntraxt" - "Herta" - 2:2

Hinteregger, 65, Rode, 88 - Lukebakio, 30, Qrujiç, 63

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.