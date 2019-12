Meksikanın dövlət neft-qaz şirkəti “Pemex” 500 milyon barel həcmində neft yatağı aşkar edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə şirkətin rəhbəri Oktavio Romero Oropesa ölkə prezidenti Andres Manuel Oraduraya məruzə edərkən deyib.

O bildirib ki, yataq Tabasko ştatında yerləşir. “Pemex”bu kəşfi 1987-ci ildən bəri ölkənin cənubunda edilənlərin ən mühümü adlandırıb.

Xatırladaq ki, 2017-ci ildə Meksikanın dövlət neft-qaz şirkəti “Pemex” 1,5 mlrd. barel həcmində neft və qaz yatağı aşkar edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.