Türkiyənin tanınmış müğənnisi İrem Derici Bakıya gələcək.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 32 yaşlı ifaçı paytaxtımızda yerləşən əyləncə məkanlarının birində konsert verəcək.

Konsert dekabrın 27-də baş tutacaq.

Milli.Az

