İspaniya La Liqasında XVI tur start götürüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, turun ilk günündə bir matç baş tutub.

Günün yeganə matçında “Vilyarreal” “Atletiko”nu qəbul edib. Azarkeşlər bu qarşılaşmada qol görməyiblər – 0:0.

Qeyd edək ki, turun digər matçları dekabrın 7-8-də keçiriləcək.

İspaniya La Liqası

XVI tur

6 dekabr

“Vilyarreal” – “Atletiko” – 0:0

