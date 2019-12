"Survivor"un qadın iştirakçısı əxlaqsız hərəkəti ilə gündəmdə - FOTO

"Survivor"un keçmiş iştirakçılarından olan Didem Ceran sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Milli.Az haberler-ə istinadla bildirir ki, o, son günlər artan qadın cinayətləri barədə açıqlama verib. Lakin, bloqer məsələni özünəməxsus şəkildə şərh edib.

Onun hərəkəti izləyicilərdə etiraz doğurub. Belə ki, videonun sonunda seks oyuncağını öpən bloqer qadınların təkbaşına da "xoşbəxt" ola biləcəyini işarə edib. O, söyləyib ki, qadın qatillərini dikdaban ayaqqabı ilə əzmək lazımdır.

Didemin bu hərəkəti Tvitterdə ən çox müzakirə olunan mövzulardan birinə çevrilib.

İsmayıl

Milli.Az

