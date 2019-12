Bu gün Milli Məclisin deputatı Yevda Abramov dünyasını dəyişib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Yevda Abramov parlamentdə bir çox maraqlı çıxışları ilə yadda qalıb.



Bir müsahibəsində isə Yevda Abramov bildirirdi ki, öləndə əzrayıldan möhlət istəyəcək:

"Ömrümü tapşıranda Əzrayıla deyəcəm ki, mənə imkan ver "Can Azərbaycan" deyib ömrümü tapşırım".

Həmin videonu (verilişin 31-ci dəqiqəsi - red.) təqdim edirik: (modern.az)



