Nayrobidə binanın çökdü - Ölənlər var

Nayrobidə altı mərtəbəli binanın çökməsi nəticəsində ən azı 3 nəfər ölüb, 27 nəfər xəsarət alıb.

Trend-in məlumatına görə, dağıntılar altından 11 nəfər xilas olunub. Yaralılar xəstəxanalara aparılıb. Axtarış-xilasetmə əməliyyatı davam edir.

Daha əvvəl Associated Press iki ölü və 10 nəfərin dağıntıdan xilas edildiyini bildirmişdi. Öz növbəsində İngilis BBC radio stansiyası, çökən evdə 57 bir otaqlı mənzilin olduğunu bildirdi.

Xilasetmə işləri bir neçə gündür davam edən leysan yağışlarla çətinləşir.

