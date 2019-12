Rusiyanın Moskva şəhərində üç piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, Lokomotiv piyada keçidində sürücü avtomobili piyadaların üzərinə sürüb.

Nəticədə, üç piyada yerindəcə keçinib, daha ikisi isə yaralanıb.

