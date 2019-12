Türkiyə Super Liqasında 14-cü tura start verilib.

Milli.Az xəbər verir ki, "Gənclərbirliyi"ni qəbul edən "Fənərbağça" 5:2 hesablı qələbə qazanıb.

Super Liqada turnir cədvəlinə 27 xalla "Sivasspor" başçılıq edir. "Fənərbaxça" 25 xalla 2-cidir.

"Fənərbağça" - "Gənclərbirliyi" - 5:2

Qollar: Vedat Muriç, 23, 39, Luis Qustavo, 32, Ferdi Kadioğlu, 74, Maks Kruze, 87 - Sio, 8, Stanku, 78

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.