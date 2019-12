Bakıda Yeni il münasibətilə bayram yarmarkaları fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq paytaxtın bir çox ərazilərində çadırlar qurulub. Bayram yarmarkaları əsasən insanların sıx olduğu yerlərdə və metrostansiyaların yaxınlığında yerləşir.



Yarmarkaların təşkil edilməsində məqsəd bayram ərəfəsində küçələrdə pərakəndə satışın qarşını almaq və bazar qiymətlərinə nisbətən ucuz məhsullar təqdim etməkdir.

