Rusiyanın paytaxtı Moskvada yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Publika.az RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, minik avtomobili “Okrujnaya” metro stansiyasının vestibülünə çırpılıb.

Hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.