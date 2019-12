Türkiyənin TV8 kanalının rəhbəri Acun Ilıcalının sevgilisi olduğu iddia edilən model Itır Esen açıq-saçıq libası ilə gündəmə gəlib.

Milli.Az haberler-ə istinadla bildirir ki, ötən gün təşkil olunan tədbirlərin birinə qısa ətəkdə, alt paltarsız yollanan Itır Esen cazibədar bədən quruluşu ilə diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, 1999-cu ildə dünyaya gələn Itır 14 yaşından bəri modelliklə məşğuldur. O, hazırda İstanbul universitetində ingilis dili müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alır.

İsmayıl

Milli.Az

