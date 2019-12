Dünyaca məşhur model yataqda çılpaq poza verdi - FOTOLAR

Sosial mediadan etdiyi paylaşımlarla tez-tez gündəm olan dünyaca məşhur amerikalı model Cici Hadid bu dəfə də ənənəsindən geri qalmayıb.

Publika.az xəbər verir ki, 24 yaşlı model yataqda çılpaq çəkdirdiyi fotosunu instaqram izləyiciləri ilə paylaşıb.

“Günaydın Paris” sözləri ilə izləyicilərini salamlayan modelin fotosu böyük maraq doğurub. O, təbii görünüşü və çoxsaylı xalları ilə diqqət çəkib.

“Variety” dərgisinə verdiyi son müsahibəsində karyerası ilə bağlı səmimi etiraflar edən Hadid şöhrətin hər gün öyrəndiyi və mübarizə apardığı bir şey olduğunu deyib. Bildirib ki, məşhur olduqdan sonra özünə qarşı dürüst olmağı, özünü qorumağı və təbrik etməyi, həmçinin lazım gəldikdə, iddialı olmağı öyrənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.