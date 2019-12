Ötən ayın əvvəlində Bakıda avtomobildə içərisində erməni mahnıları səsləndirən şəxslərin kimliyi müəyyənləşib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, "Ermənilər Bakıda" başlığı ilə sosial şəbəkədə paylaşılan videonun iştirakçıları Gürcüstan Azərbaycanlıları olub. Məlum olub ki, həmin şəxslər Bakıda keçirilən toy mərasimi üçün gəliblər.

Milli.Az

