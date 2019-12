Bu gündən növbədənkənar parlament seçkisi prosesinə start verilir

Bakı. Elçin Mehdiyev - Trend:

Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) bu gündən növbədənkənar parlament seçkisi prosesinə start verəcək.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə MSK sədri Məzahir Pənahov Azərbaycan Televiziyasına məlumat verib.

O, bu gün keçirilən iclasın gündəliyini açıqlayıb: “İclasda komissiyaların fəaliyyətə başlaması rəsmiləşdiriləcək, təqvim planı təsdiqlənəcək. Bundan başqa, müraciətlərə baxılması üçün işçi qruplar yaradılacaq. Ondan sonra ehtiyac olarsa, hər gün iclas edəcəyik”.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.