Günay İbrahimli "Zaurla Günaydın"da mahnısını ifa edərkən çətin vəziyyətə düşüb.

Milli.Az xəbər verir ki, müğənninin mahnısının səslənməsində problem yaranıb. Canlı yayımda mahnı yarımçıq saxlanılıb.

Günay texniki problemlə üzləşəcəyini hətta yuxusunda gördüyünü bildirib:

"2-3 gün qabaq yuxuda görmüşdüm ki, verilişdə mahnı ifa edərkən texniki problem yaranır".

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

