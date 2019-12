Xalq artisti Könül Xasıyeva evini satışa çıxarıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Axşam.az açıqlamasında xanəndə özü deyib. O bildirib ki, Şəkidə yerləşən dördotaqlı evini artıq satışa çıxarıb:



"Şəki ilə əlaqəmi kəsirəm. Özümə aid olan problemlərim var. Ona görə də evi satıram".



K.Xasıyeva yeni təmirdən çıxan mənzilinin 4 otaqdan ibarət olduğunu vurğulayıb.

