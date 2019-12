Bakı. Trend:

Azərbaycan-Gürcüstan birgə ali məktəbi Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində yerləşəcək.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Mətbuat xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, bu təhsil müəssisəsində istənilən xarici ölkənin vətəndaşı təhsil ala biləcək:

"Yəni burada kimlərinsə təhsil almasına məhdudiyyətlər qoyulmayacaq. Amma, əsasən, Gürcüstanda Azərbaycan icmasından olan tələbələr təhsil alacaq".

