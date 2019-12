Azərbaycanlı aktrisa və müğənni Çimnaz Sultanovun qalmaqal yaradacaq görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni ATV telekanalında yayımlanan Azər Axşamın aparıcısı olsuğu "axşam oyunu" verilişində qonaq olub.

Mahnı ifa edən zaman müğənni xoşagəlməz və biabırçı hərkətə edib. O, ifa edən zaman ombasını aparıcı Azər Axşama sürtərək erotik hərəkətlər edib.

Bütün bunlar tamaşaçıların gözü qarşısında baş verib. (oxu24.com)

Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.