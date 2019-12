Moskvada minik avtomobilinin metrostansiyanın vestibülünə çırpılması nəticəsində 3 nəfər ölüb, 2 nəfər xəsarət alıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın şimalında yerləşən Mərkəzi Dairəvi "Okrujnaya" stansiyasında baş verib.

Məlumata görə, avtomobildə ümumilikdə 5 nəfər olub.

Hazırda qəzanın səbəbləri araşdırılır.

Milli.Az

