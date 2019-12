Goranboy rayon İcra Hakimiyyətində növbəti təyinat olub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, İcra başçısının əmrinə əsasən, Elçin Xanlar oğlu Cahangirov Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın məsul katibi təyin edilib.

Qeyd edək ki, E.Cahangirov may ayında Goranboy rayon İcra Hakimiyyətinin birinci müavini vəzifəsindən azad edilmişdi.

Milli.Az

