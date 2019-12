Naxçıvanda Dünya Şotokan Federasiyasının iclası keçirilib (FOTO)

Bakı. Trend:

Naxçıvanda Dünya Şotokan Federasiyası (WSF) İdarə heyəti üzvlərinin toplantısı keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, iclasda qarşıda duran bir sıra məsələlər müzakirə edilib, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın daha məhsuldar fəaliyyəti üçün yeni təyinatlar olub.

Təbliğat işlərini gücləndirmək məqsədi ilə Sənan Məhərrəmov WSF-nin Media işləri katibi, Vüqar Kərimov isə Dünya Şotokan Federasiyasının rəsmi Azərbaycan nümayəndəsi təyin olunub.

İdarə heyətinin yığıncağı aşağadakı yeni tərkibdə keçirilib:

Asad Delihasan, Dünya Şotokan Federasiyasının prezidenti

Fazil Ələkbərov, Dünya Şotokan Federasiyasının 1-ci vitse-prezidenti

Yaşar Bəşirov, Dünya Şotokan Federasiyasının vitse-prezidenti

Kaxa Basiliya, Dünya Şotokan Federasiyasının vitse-prezidenti

Hayrettinin Hamurcu, Dünya Şotokan Federasiyasının vitse-prezidenti

Ercument Taşdemir, Dünya Şotokan Federasiyasının baş katibi

Qeyd edək ki, yeni mərhələyə qədəm qoyan bu mötəbər beynəlxalq təşkilatın Asiyada 40 ölkə, Afrikada 48, Avropada isə 50 olmaqla 138 üzvü var. Okeaniya və PanAmerika dövlətlərinin də Dünya Şotokan Federasiyasına üzv olması üzərində işlər gedir.

