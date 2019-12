“İnvest-AZ İnvestisiya Şirkəti” nizamnamə kapitalını artırıb

“İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti” QSC nizamnamə kapitalını 654 360 manat və yaxud 40,9% artıraraq 1 600 230 manatdan 2 254 590 manata çatdırıb.

“Report” xəbər verir ki, kapital artımı “İnvest-AZ”ın dövriyyədə olan 1 230 ədəd adi səhminin nominal dəyərinin 1 301 manatdan 1 833 manata çatdırılması hesabına baş tutub.

Başqa sözlə, investisiya şirkətinin səhmdarlarının pay bölgüsündə dəyişiklik olmayıb.

Xatırladaq ki, hazırda “İnvest-AZ”ın səhmlərinin 73,98%-i Elşən Quliyevə, 26,02%-i isə Ceyhun Abdullayevə məxsusdur.



