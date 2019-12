Bakı. Samir Əli - Trend:

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Bakıda bayram yarmarkaları təşkil edəcək.

Nazirlikdən Trend-ə verilən məlumata görə, yarmarkalar Bakının 5 müxtəlif nöqtəsində təşkil ediləcək.

Bayram yarmarkaları “Kənddən Şəhərə” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir.

Bayram yarmarkası dekabrın 21-dən 30-dək davam edəcək.

