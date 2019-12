SON DƏQİQƏ: “Xəzər” Televiziyasının rəhbəri DƏYİŞDİRİLDİ?

“Xəzər” Televiziyasında təhvil-təslim işləri gedir...

Metbuat.az xəbər verir ki, konkret.az-ın redaksiyasına daxil olan məlumata görə, kanala yeni müavin təsdiq edilib. Və telekanalın rəhbəri Şamxal Həsənovun tezliklə işdən kənarlaşdırılacağı deyilir.

“Xəzər”TV-də artıq təhvil-təslim işlərinə də start verilib və bəzi əşyaların daşınmasına başlanılıb.

Qeyd edək ki, Şamxal Həsənov Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi şöbəsinin keçmiş müdiri Əli Həsənovun oğludur. Və onun mətbuat və televiziya təcrübəsi olmadığı halda uzun illər belə məsuliyyətli vəzifəni hansı əsaslarla tutması ilə bağlı mətbuatda əsaslı yazılar dərc edilirdi.

