2019-cu ilin ən dəbli və ən zövqsüz kişiləri - FOTO

İngiltərənin ''GQ'' jurnalı ilin ən dəbli və ən zövqsüz geyinən kişilərinin siyahısını təqdim edib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, ən zövqsüz geyinən kişilərin siyahısında siyasətçilər ön sıradadır. Ən dəblilər isə amerikalı məşhurlardır. Dünyanın ən zövqsüz geyinən kişisi İngiltərənin xarici işlər nazirinin müavini Dominik Kumminqs seçilib. 48 yaşlı siyasətçi demək olar ki, çox zaman eyni tərzdə, yəni idman stilində geyinir. İkinci sırada isə ''Facebook''un qurucusu Mark Zuckberdir. Mark illərdir cins şalvar və futbolka ilə kameralar önünə çıxıb.

Belə ki, ən dəbsiz geyinənlər siyahısında 6-cı yerdə Kristiano Ronaldo və 10-cu sırada Donald Trampdır.

2019-cu ilin ən dəbli kişiləri siyahısında 1-ci yerdə qırmızı xalçada stilistlərin köməyi olmadan geyinən 23 yaşlı aktyor Timothi Chalamet seçilib. 2-ci yerdə Hollivudun məşhur ulduzu Bred Pit yer alıb.

Belə ki, ən dəbli və zövqsüz geyinən kişilərin siyahısını təqdim edirik.

İlin zövqsüz geyinənləri

Dominik Kumminqs

Mark Zuckber

Çinin imperatoru Xi Cinping

Dan Bilzerian

David Solomon

Kristiano Ronaldo

Jacob Rees-Mogg

Tayland kralı Maha Vajiralongkorn

Braziliyalı futbolçu Neymar

Donald Tramp

İlin ən dəbli geyinənləri

Timothi Chalamet

Bred Pit

Lil Nas X

Devid Bekhem

Skepta

Keanu Reeves

Exos Kai

Troye Sivan

Tyler The Creator

Alton Mason

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.