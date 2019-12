Türkiyə gözəli dərin dekoltesi ilə nəfəs kəsdi – FOTO

Bir müddət əvvəl Acun Ilıcalı ilə sevgili olduğu deyilən model Itır Esen cəlbedici dekoltesi ilə gündəm yaradıb.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, model tədbirlərin birinə ağ kostyumda gəlib. Mərasimə dərin dekolteli pencəkdə gələn modelin büstqalter geyinməməsi diqqətdən yayınmayıb.

Xatırladaq ki, 20 yaşlı model 2017-ci ildə “Miss Türkiyə” gözəllik müsabiqəsinin birincisi olub. Lakin sosial media hesabında “Şəhidlər Günü”ndə paylaşdığı təhqiredici statusunda sonra tacı əlindən alınmışdı.

