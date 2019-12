Əməkdar artistin qadınlardan intim təkliflər alan oğlu arıqlayıb BU HALA DÜŞDÜ - FOTOLAR

Əməkdar artist Çingiz Əhmədovun oğlu, aktyor İbrahim Çingiz "Bizimləsən"də qonaq olub.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, gənc aktyor xeyli çəki atmağı ilə diqqətləri üzərinə çəkib.

İbrahimin arıqlamaq səbəbi də məlum olub. O, ATV telekanalında dünən ilk seriyası yayımlanan "Yuxu kimi" serialına görə arıqlamaq məcburiyyətində qaldığını bildirib:

"Məhz bu seriala görə 23 kilo arıqlamışam".

Qeyd edək ki, İbrahim son müsahibələrindən birində "İmkanlı qadınlardan hər gün seks təklifləri alıram" açıqlamasını edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.