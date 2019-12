Transfer qadağası götürülən "Çelsi" qış fasiləsində heyətini ən azı 3 futbolçu ilə gücləndirmək istəyir.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, klub rəhbərliyi bunun üçün Frenk Lemparda 150 milyon funt-sterlinq məbləğində transfer büdcəsi ayırıb.

Gənc mütəxəssisin gücləndirmək istədiyi mövqelər artıq bəllidir. O, rəhbərlikdən hücumçu, vinger və mərkəz müdafiəçisi alınmasını xahiş edib.

Milli.Az

