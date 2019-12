Yevda Abramovun dəfn mərasimi niyə gecikir?

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gecə yəhudi əsilli deputat Yevda Abramov dünyasını dəyişib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Y. Abramov onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyinə görə uzun müddət İsraildə müalicə alıb. Dünən axşam saatlarında isə, müalicəsinin davam etdiyi Mərkəzi Klinikada vəfat edib.

Deputatın bu gün torpağa tapşırılması gözlənilsə də, bu, baş verməyib. Çünki yəhudi inanclara görə, şənbə günü müqəddəs hesab edilir və bu gün bənzər işlər görülmür.

Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov da "Qafqazinfo"ya bildirib ki, mərhumun dəfni məhz bu səbəbə görə gecikir: "6-cı gün onlarda müqəddəs hesab edildiyinə görə deputatla vida mərasimi və dəfn günü bazar günü baş tutacaq".

Milli.Az

