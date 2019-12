Məşhur həkim AÇIQLADI: Dişlərinizi vaxtlı-vaxtında fırçalamasanız...

Tədqiqatlar göstərib ki, ağız boşluğunun gigiyenası zəif olan, dişlərini vaxtı-vaxtında fırçalamayan insanlarda transient (keçib gedən) bakteremiya olur.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə sağlamlıq sosial şəbəkədə paylaşdığı postları ilə diqqət çəkən tanınmış həkim, anestezioloq-reanimatoloq Şahin Məmmədov məlumat verib.

Həkim bildirib ki, tədqiqatların nəticələrinə əsasən ağız boşluğunun zəif gigiyenası aşağıdakı xəstəliklərə gətirib çıxarır.

1. Qida borusu xərçəngi

2. Pankreas xərçəngi

3. Ürək çatışmazlığı və seyirci aritmiya - trombozlar

