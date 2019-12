Bakının təqdim etdiyi sənəd İrəvanda qorxu yaratdı – MÜHARİBƏYƏ HAZIRLIQ

Azərbaycanın ATƏT yanında daimi nümayəndəliyi Bratislavada keçirilən ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında rəsmi Bakının münaqişəyə dair təqdim etdiyi mövqeyi Ermənistanda müharibə qorxusunu artırıb.



Publika.az xəbər verir ki, erməni ekspert Stepan Qriqoryan Azərbaycanın bu sənədi dövriyyəyə salmasının təsadüfi olmadığını və mesaj xarakteri daşıdığını bildirib.



“Azərbaycan əvvəlki mövqeyindən imtina etmir. İndi bizim nə edəcəyimiz maraqlıdır. Hesab edirəm ki, “Miatsum” ideyası üzərindən hərəkət etməli və Qarabağın Ermənistana rəsmi birləşdirilməsinə çalışmalıyıq. İndi, ən azından, müəyyən qurumlarımız birləşdirilməli və müharibəyə hazırlaşmalıyıq”, - o qeyd edib.



S.Qriqoryan Bakının bəyanatının kifayət qədər ciddi olduğunu bildirib və iddia edib ki, Azərbaycan güc variantına müraciət edə bilər: “Biz ordunu gücləndirməli və “Miatsum” ideyasını davam etdirməliyik. İndi, bu, çox əhəmiyyətlidir”.



Qeyd edək ki, Azərbaycanın təqdim etdiyi rəsmi mövqeyində qeyd olunur ki, “Həll prosesinin növbəti mərhələsi Azərbaycan Konstitusiyası və qanunvericiliyinə uyğun olaraq, Azərbaycan daxilində bölgənin əhalisi üçün özünüidarəetmə statusunun müəyyənləşdirilməsidir. Bu status bölgədəki erməni və azərbaycanlı icmaların dinc yanaşı yaşamasını təmin edəcək və bütün insan hüquqları və əsas azadlıqlarının bərabər əsasda və ayrı-seçkilik olmadan tam təmin edilməsinə imkan verəcək. Statusun müəyyənləşdirilməsi dinc şəraitdə, qanuni proses yolu ilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi əhalisinin, yəni erməni və azərbaycanlı icmalarının birbaşa, tam və bərabər iştirakı ilə və yalnız Azərbaycan hökuməti ilə qarşılıqlı əlaqədə qanuni və demokratik proses çərçivəsində baş tutacaq. Azərbaycan bu çərçivədən kənarda münaqişənin heç bir siyasi həllini düşünmür və bu anlayışa əsaslanan həll prosesində iştirak edir. Münaqişənin siyasi həlli hərtərəfli iqtisadi inkişaf və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait yaradacaq”.



Asif





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.