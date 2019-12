Türkiyənin "Çaykur Rizəspor" klubunda çıxış edən Mikola Morozyukun həyat yoldaşı İrina Morozyuk sosial mediada açıq-saçıq şəkillərini paylaşır.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, ukraynalı futbolçunun xanımı 40 minlik "Instagram" hesabında yeni iddialı fotolarını paylaşıb.

Qeyd edək ki, İrina Morozyuk bir müddət əvvəl Ukraynanın aşağı liqasında çıxış edən "FC Lion" klubunun prezidenti seçilib.

Milli.Az

