“Mənə dost olana canımı verməkdən, düşmən olana zülm etməkdən zövq alıram”.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Xatirə İslam sosial şəbəkədə yazıb. Sənətçi bu açıqlaması ilə ona pislik etmək, yolunda maneə yaratmaq istəyənləri hədələyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.