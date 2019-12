Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) iclası başlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, toplantıya MSK sədri Məzahir Pənahov sədrlik edir.

İclasda növbədənkənar parlament seçkilərinə hazırlıq məsələsi müzakirə olunur.

Eyni zamanda "Azərbaycan Respublikasında növbədənkənar parlament seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin təqvim planı" təsdiqlənəcək.

