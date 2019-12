Binəqədidə avtomobillərdən akkumulyator oğurlayan şəxs tutuldu

Metbuat.az-a DİN-ə isitinadən xəbər verir ki, Binəqədi RPİ 43-cü PB əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində dekabrın 2-də Bakı şəhər sakini E.Cəfərova məxsus “Hyundai” markalı avtomobildən akkumulyator oğurlamaqda şübhəli bilinən paytaxt sakini, əvvəllər məhkum olunmuş B.Quliyev saxlanılıb.

Ətrafında aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onun daha iki avtomobildən də akkumulyator oğurlaması müəyyən edilib.

