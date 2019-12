Yanacaqdoldurma məntəqəsində baş verən partlayışın GÖRÜNTÜLƏRİ - VİDEO

Səudiyyə Ərəbistanında yanacaqdoldurma məntəqəsində (YDM) baş verən partlayışın videosu təhlükəsizlik kamerasına düşüb.

Milli.Az avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Mədinə şəhərində qeydə alınıb.

Kadrlarda, partlayışın şiddətindən asfaltın qırıldığı və qırılan asfaltın arasından alovun yüksəldiyi görülür. YDM-nin ərazisində olan insanlar, partlayışın təsiri ilə həyəcanlanaraq qaçırlar.

Bildirilir ki, partlayış YDM-nin anbarında baş verib, xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Hadisənin səbəbi isə hələlik məlum deyil.

Milli.Az

