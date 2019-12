Müsavat Partiyası növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak edəcək.

“Report”un xəbərinə görə, məsələ partiya Məclisinin bu gün keçirilən iclasında müzakirə olunub.

Məclis partiyanın növbədənkənar parlament seçkilərinə qatılması barədə qərar çıxarıb.

Qeyd edək ki, növbədənkənar parlament seçkiləri 2020-ci ilin 9-da keçiriləcək.



