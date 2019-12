"Elə gündədir ki, adları da yadda qalmır"

"Televizorda hansı filmi yayımlayırlarsa, baxıram. Yeni çəkilənlərin adı yadımda qalmır".

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov "Səhər-səhər" verilişində deyib. Filmlərdən danışan müğənni onları bəyənmədiyini etiraf edib.

O, aparıcı Rövşanə Ağasəfqızının "Yeni çəkilən filmlər elə gündədir ki, adı da yadda qalmır" sözlərinə belə cavab verib:

"Adları yadda qalmasa da baxıram. Son vaxtlar çəkilən filmlər bədii cəhətdən çox zəifdir. Onların 10-15-i bir "Ögey ana"ya dəyməz. Bəzi məqamlar var ki, bunu mən açıqlaya bilmirəm".

Milli.Az

