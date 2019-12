Müsavat Partiyası növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak edəcək.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, məsələ partiya Məclisinin bu gün keçirilən iclasında müzakirə olunub.

Məclis partiyanın növbədənkənar parlament seçkilərinə qatılması barədə qərar çıxarıb.

Qeyd edək ki, növbədənkənar parlament seçkiləri 2020-ci ilin 9-da keçiriləcək.

