Amerikaya məxsus pilotsuz uçuş aparatı Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən məhv edilib.

Metbuat.az Reuters agentliyinə istinadən məlumatına görə, hadisə Liviya səmasında baş verib.

Belə ki, Amerika Mərkəzi Komandanlığı (AFRICOM) Liviyanın paytaxtı Tripoli yaxınlığında keçən ay ABŞ-a məxsus dronun yoxa çıxması ilə bağlı da məlumat yayıb. Məlum olub ki, sözügedən dronu rusiya tərəfindən vurulub.

