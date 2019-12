"Uotford"un yeni baş məşçisi məlum olub.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə Naicel Pirson gətirilib. Premyer Liqa təmsilçisinin 56 yaşlı mütəxəssislə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzaladığı bildirilib. Naicel Person "Uotford"un sabiq çalışdırıcısı Sançes Floresin əvəzinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, "Uotford" hazırda turnir cədvəlində 8 xalla sonuncu yeri tutur.

Milli.Az

