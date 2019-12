Bəşər Əsəd rejimi və Rusiya qüvvələrinin İdlibə hücumu davam edir.



Publika.az xəbər verir ki, İdlibə hücumlar nəticəsində mülki vətəndaşlar evlərini tərk etməyə başlayıb.



Məlumata görə, son bir həftədə 25 min mülki vətəndaş Türkiyə sərhədinə yaxın bölgələrə qaçıb.





