Tarazlığı bu qidalarla gözləmək olar - Tövsiyə

Probiotik və prebiotik tarazlığını düzgün qidalanma ilə qorumaq mümkündür.

Milli.Az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, probiotiklər kefir və qatıqda olan canlı orqanizmlərdir, prebiotiklər isə onları qidalandıran təbii əlavələrdir.

Bir kasa qatıq yediyiniz zaman, gün ərzində mütləq bir alma istehlak etmək lazımdır. Həmçinin tərəvəzlər, qırmızı çuğundur, yer alması ilə orqanizmə faydalı olan probiotik və prebiotikləri almaq mümkündür.

Çəkini nəzarətdə saxlamaq və ya arıqlamaq üçün təyin olunan pəhrizlərdə bəzən yalnız qatıq məhsullarını istehlak etmək tövsiyə olunur. Bu yanlış fikirdir və heç bir faydası yoxdur. Təkcə qatıq məhsulları yeyilən zaman təbii mikroorqanizmlər bağırsağa yığılır və orada ölür.

Arıqlamaq üçün yalnız probiotik yetərli deyil. Düzgün qidalanma ilə çəkini nəzarətdə saxlamaq və arıqlamaq mümkündür.

Milli.Az

