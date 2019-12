Azərbaycan Türkiyədən beşinci nəsil döyüş təyyarəsi almaq niyyətindədir.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Müdafiə Sənayesi naziri İsmayıl Dəmir açıqlayıb.

Nazir bildirib ki, Türkiyənin yerli Milli Müharibə Təyyarə (MMU) layihəsi çərçivəsində istehsal olunan yerli beşinci nəsil döyüş təyyarəsi ilə Azərbaycanla yanaşı, Pakistan, Qətər, İndoneziya və Malayziya da maraqlanır.

Məhərrəm Əliyev

